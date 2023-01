I Carabinieri della stazione Vomero hanno arrestato E. F., un giovane di 20 anni già noto alle forze dell’ordine e un altro individuo di 20 anni incensurato, entrambi di Mugnano di Napoli, per detenzione di droga a fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un normale controllo alla circolazione in via Vicinale Agnolella. Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato sette dosi di crack e 15 dosi di cocaina occultate sotto il sedile dell’auto dei due arrestati in un piccolo portacipria metallico. La droga era pronta per essere venduta e distribuita nella zona.

Entrambi gli arrestati sono messi agli arresti domiciliari in attesa del processo. Questo arresto rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine nella loro lotta contro lo spaccio di droga e dimostra che le azioni intraprese per contrastare questo fenomeno stanno producendo i loro frutti. La prevenzione e il contrasto allo spaccio di droga è una priorità per le forze dell’ordine, poiché non solo danneggia la salute dei cittadini, ma anche mette a repentaglio la sicurezza e la tranquillità della comunità.