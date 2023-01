Un uomo di 30 anni di Mugnano, nella provincia di Napoli, arrestato dai carabinieri durante un controllo a bordo di uno scooter a Giugliano in Campania. L’uomo, che era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza, è fermato dai carabinieri della stazione di Qualiano mentre stava percorrendo via Marchesella. La sua presenza in quel comune era già motivo di arresto in flagranza per l’inosservanza della misura imposta dalle autorità. Quando i carabinieri lo hanno perquisito, hanno trovato nel suo borsello 9 dosi di marijuana, il che ha portato i militari a effettuare una perquisizione anche nella sua abitazione.

Lì hanno trovato altri 7 grammi di marijuana e una pistola a salve calibro 9 senza il tappo rosso. L’uomo è denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi, mentre la sua convivente, una donna di 29 anni, è denunciata a piede libero per la medesima accusa.

Durante la perquisizione estesa anche nell’abitazione di un’altra persona, la zia dell’uomo di 60 anni, i carabinieri hanno trovato 10 sacchetti di marijuana per un peso complessivo di 746 grammi e la somma contante di 3.500 euro, che è ritenuta il provento del reato. Anche la zia è finita arrestata e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Entrambi gli arrestati sono attualmente in attesa di giudizio.