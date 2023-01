I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna, hanno condotto un blitz anti-droga nella zona di via Antonio De Curtis, dove hanno arrestato un giovane di 20 anni, A. Z., originario di Marigliano e già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga a fini di spaccio. L’operazione è condotta all’interno di un complesso abitativo conosciuto come “219”, dove i Carabinieri hanno fermato Zavatskyy dopo aver ricevuto informazioni sulla sua attività di spaccio. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato una quantità significativa di droga nelle tasche del giovane arrestato, tra cui 10 dosi di cocaina, 39 di crack e 9 di hashish, il tutto prontamente sequestrato come prova. Inoltre, è sequestrata anche una somma contante di 770 euro, verosimilmente il provento delle attività illecite del 20enne.

Il giovane arrestato è trasferito in carcere a Poggioreale in attesa di giudizio. Questa operazione rappresenta un importante successo per i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna nella lotta allo spaccio di droga nella zona, e dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nella prevenzione e repressione di questo tipo di criminalità.