La Legge di Bilancio 2023, pubblicata alla fine del mese di dicembre, rappresenta un importante passo per il Governo per cercare di risollevare l’economia italiana e aiutare i cittadini ad uscire da una crisi economica difficile. La manovra è stata descritta dal Governo come “coraggiosa” e mira a sostenere le famiglie in difficoltà, che si trovano ad affrontare un costo della vita in continuo aumento e un’inflazione elevata. Tra le misure previste nella Legge di Bilancio, ci sono interventi per ridurre il cuneo fiscale per i lavoratori, la proroga del Bonus Sociale per l’energia, la rivalutazione delle pensioni, l’aumento dell’Assegno Unico per i figli a carico e sostituzione del Bonus Cultura 18enni con due nuove agevolazioni. Ci sono anche misure per sostenere le imprese colpite dalla crisi e per aiutare le aree del paese più colpite dalla pandemia.

Di cosa si tratta

La Carta Cultura Giovani è una misura prevista dalla Legge di Bilancio 2023 che mira a sostenere la cultura tra i giovani e a incoraggiare la partecipazione ad attività culturali. Essa può essere richiesta da residenti in Italia (con permesso di soggiorno se stranieri) che hanno compiuto 18 anni nel 2022 e che hanno un ISEE inferiore a 35.000 euro. Ha un valore di 500 euro e può essere utilizzata per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali, spettacoli dal vivo, rappresentazioni cinematografiche, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici (anche in formato digitale), musica registrata, ingressi a musei, eventi culturali e mostre, parchi archeologici, parchi naturali e gallerie. I soldi possono anche essere utilizzati per sostenere le spese di corsi di danza, teatro, lingua straniera o musica.

Inoltre, c’è una seconda agevolazione chiamata Carta del Merito che può essere richiesta dai giovani che hanno conseguito il diploma presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado con votazione pari a 100 centesimi prima dei 19 anni di età. Anche in questo caso i beneficiari devono avere un ISEE inferiore a 35.000 euro.