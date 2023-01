Una donna è finita arrestata dai carabinieri della compagnia di Sorrento per aver truffato due anziani in un solo giorno. Il 10 novembre dello scorso anno, la donna ha contattato telefonicamente le vittime, fingendo di essere il nipote e chiedendo loro di preparare una somma di denaro da consegnare ad un corriere per il ritiro di un pacco. La prima vittima, un 83enne residente a Vico Equense, è indotta a consegnare alla truffatrice mille euro in contanti e la carta libretto postale. La seconda vittima, un 72enne residente a Piano di Sorrento, è invece indotta a consegnare alla truffatrice un orologio Rolex ed un altro Bulova del valore di 2mila euro.

Tutto questo è accaduto in un solo giorno, e grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, i carabinieri sono stati in grado di identificare la truffatrice. Le vittime stesse, attraverso una identificazione fotografica, hanno riconosciuto la donna come responsabile delle truffe. La donna, di cui non sono rese note le generalità, è arrestata e posta ai domiciliari. I carabinieri stanno indagando per capire se la donna abbia truffato altre persone nella stessa maniera e se sia parte di un’organizzazione criminale.