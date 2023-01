È proprio vero che la tecnologia ha cambiato le nostre vite, per alcuni può essere addirittura un salvavita. Di sicuro la pensa così la donna 47enne di Oristano, che qualche giorno fa, dopo l’ennesima violenza da parte del marito ha detto basta e ha invitato ad un’amica uno screenshot raffigurante un 1522, il numero di sostegno alle vittime di violenza e stalking. L’amica della vittima non si è persa d’animo e si è subito rivolta alle forze dell’ordine. I carabinieri sono subito intervenuti, inviando due volanti presso la casa dei coniugi e scortando la donna altrove.

La vicenda andava ormai avanti da anni,già dal lontano 2007, periodo in cui la vittima era sottoposta costantemente a diverse forme di violenza, fino alle minacce di morte.

Purtroppo, come spesso succede nei casi di violenza domestica, la donna non aveva mai denunciato prima perché troppo spaventata.

Un’ultima lite, quella di alcuni giorni fa, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e l’ha spinta a chiedere aiuto alle autorità. La donna, infatti, ha sporto denuncia presso i Carabinieri, questo ha permesso al Gip del Tribunale di Oristano di emettere un’ordinanza di ordine restrittivo nei confronti del marito.

Bisogna per una volta ringraziare la tecnologia, perché appare evidentemente che un semplice messaggio può salvare una vita.