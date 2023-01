La città di Giugliano, in provincia di Napoli, teatro di un episodio criminale che ha visto protagonista una donna di 60 anni, incensurata di Pozzuoli, arrestata dai carabinieri per furto e aggressione. Tutto è accaduto in un supermercato situato in via Staffetta, non lontano dalla caserma dell’Arma. La donna, secondo quanto riportato, ha rubato alcuni alimenti dagli scaffali del negozio, nascondendoli in una borsa. Poco dopo, è scoperta da due dipendenti del supermercato, ma invece di arrendersi, ha deciso di reagire con violenza, tentando di fuggire e sferrando un pugno ad uno dei dipendenti e morso l’altro.

Il titolare del negozio, preso dalla scena, ha chiamato immediatamente il 112 per chiedere aiuto. I carabinieri della stazione di Varcaturo sono giunti sul posto in pochi minuti, riuscendo a catturare la donna, che non era riuscita ad allontanarsi di molto dal luogo del crimine. La donna è arrestata e attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

I due dipendenti del supermercato sono medicati per le ferite riportate, con una prognosi di due giorni. L’episodio ha causato un grande sconcerto nella comunità, che si chiede come sia possibile che una persona possa comportarsi in modo così violento e aggressivo solo per nascondere un furto.