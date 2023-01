Una donna di 43 anni è vittima di un atto di violenza con armi da fuoco. Il fatto è avvenuto nel II viale Melina, a Portici, in provincia di Napoli. La donna, che si trovava in strada, è finita raggiunta da un colpo al gluteo. Immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale del Mare, dove è stata sottoposta alle cure del caso. La dinamica dell’accaduto è al momento oggetto di indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia di Portici. Non è ancora chiaro se si tratti di un atto di criminalità comune o se la vittima sia finita presa di mira per motivi personali. Fino a quando non saranno rese note ulteriori informazioni, non si può escludere alcuna ipotesi.

La situazione di violenza con armi da fuoco è purtroppo un fenomeno in aumento in molte città italiane, e dimostra la necessità di una maggiore attenzione e di un impegno costante per combattere la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini. Speriamo che la donna ferita possa riprendersi presto e che gli autori dell’atto vengano rapidamente individuati e perseguiti secondo la legge.