aLa situazione del trasporto ferroviario sulla tratta Sorrento-Napoli è diventata sempre più critica negli ultimi anni a causa dei frequenti disservizi e malfunzionamenti della linea EAV. L’ultimo guasto, che si è verificato tra le stazioni di Moregine e Pompei, ha causato notevoli problemi all’utenza e ha portato alla convocazione di un tavolo di lavoro tra i sindaci della Penisola sorrentina, la Prefettura di Napoli e il Presidente di EAV Umberto De Gregorio.

Il tavolo, che si terrà a breve, avrà l’obiettivo di fare il punto sulla situazione del trasporto ferroviario e di trovare soluzioni immediate per garantire ai pendolari e ai turisti treni che partono e arrivano in orario. I sindaci chiedono che si trovata una soluzione alla situazione insostenibile del trasporto ferroviario, che da troppi anni causa problemi all’utenza.

In particolare, i sindaci della Penisola sorrentina sottolineano l’importanza del trasporto ferroviario per il territorio e l’urgenza di trovare soluzioni che possano garantire ai residenti, in particolare ai pendolari