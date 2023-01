Nella serata di ieri, un uomo di 25 anni è finito denunciato dai carabinieri di Napoli per aver dirottato un’ambulanza e minacciato l’equipaggio che stava prestando soccorso. La vicenda è avvenuta nel quartiere Scampia di Napoli e ha visto protagonista un uomo che ha affiancato l’ambulanza che stava facendo rotta verso una persona in difficoltà. L’uomo ha chiesto all’equipaggio di seguirlo, credendo che potesse trattarsi di un parente della persona che aveva chiesto i soccorsi. Tuttavia, i sanitari si sono resi conto di aver raggiunto un indirizzo diverso da quello segnalato dal centralino e, dopo aver tentato di chiarire la situazione, sono ripartiti per soccorrere la persona a loro assegnata.

La vicenda non si è conclusa qui. L’uomo ha inseguito l’ambulanza e ha tagliato loro la strada, scendendo dalla sua auto e minacciando i sanitari. Ha simulato il possesso di un’arma, ma l’infermiere alla guida dell’ambulanza non si è lasciato intimidire e ha fuggito verso la stazione dei carabinieri. Lungo la strada, ha chiesto aiuto e un’altra ambulanza è dirottata verso la persona in difficoltà.

Il 25enne è identificato dai carabinieri e perquisito, ma non hanno trovata alcuna arma. E’ stato quindi denunciato per interruzione di pubblico servizio e minaccia aggravata a incaricato di pubblico servizio. Questo episodio dimostra l’importanza di rispettare e collaborare con il personale sanitario, che sta lavorando sodo per garantire soccorsi alle persone in difficoltà.