La morte di Angela Brandi, a soli 24 anni, è un triste evento che lascia sgomenti familiari e amici. La giovane residente a Licola, frazione del Comune di Giugliano, è accompagnata al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dopo aver accusato un malore nel pomeriggio di ieri. Dopo essere visitata, la ragazza è dimessa dal momento che non sarebbero emerse rilevanti problematiche di salute. Tuttavia, poco dopo aver fatto ritorno a casa, i sintomi si sono ripresentati e la giovane è tornata al pronto soccorso dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere e si è verificato il decesso.

La prematura scomparsa di Angela Brandi rappresenta una grande perdita per la sua famiglia e per chi l’ha conosciuta e stimata. Le cause del suo decesso sono ancora sconosciute e saranno chiarite solo dopo l’esecuzione di ulteriori indagini e accertamenti. In questo momento di dolore, la famiglia della giovane ha chiesto di rispettare la loro privacy e di lasciar loro il tempo necessario per elaborare il lutto.