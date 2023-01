Il disservizio in questione aveva causato non pochi problemi agli abbonati di Dazn, che non sono stati in grado di seguire la partita tra Inter e Napoli, un match importante per entrambe le squadre. La reazione rapida di Dazn e l’offerta di un rimborso automatico sono accolti positivamente dai clienti, che hanno apprezzato la trasparenza e la responsabilità dimostrate dall’azienda. “La procedura di rimborso sarà attivata già a partire da questa settimana e sarà completata entro l’inizio di febbraio. Ciascun utente interessato riceverà comunicazione con conferma del rimborso all’indirizzo mail associato al proprio account”. E’ quanto dichiara Dazn in una nota al termine dell’incontro, presso il Ministero per le Imprese e il Made in Italy, tra i vertici dell’azienda, quelli della Lega Serie A e il Ministro Adolfo Urso assieme al Ministro per lo Sport Giovanni Andrea Abodi e Giacomo Lasorella, Presidente AgCom”.

Questo episodio dimostra l’importanza di avere un’azienda affidabile e responsabile dietro il servizio di streaming, soprattutto in un’era in cui sempre più persone scelgono di guardare eventi sportivi e spettacoli dal vivo online. La gestione tempestiva della situazione da parte di Dazn è un’ottima mossa per gestire la crisi e mantenere la fedeltà dei clienti.

Inoltre, la possibilità di scegliere tra rimborso monetario o voucher è un’opzione utile per i clienti, che possono scegliere il metodo di rimborso più adatto alle loro esigenze. In generale, l’offerta di un rimborso automatico è una buona pratica per le aziende, poiché dimostra che essi stanno ascoltando i clienti e che sono disposti a prendersi responsabilità per i loro errori.