“Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio, Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Nonostante la tecnologia di Dazn sia rimasta resiliente e abbia funzionato correttamente durante la fruizione delle partite, e’ avvenuto un disservizio tecnico causato da un partner esterno globale, incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) utilizzati da Dazn”. Lo scrive la societa’ in una nota.

“Riteniamo innazitutto doveroso scusarci con i clienti impattati che provvederemo a rimborsare proattivamente in conformita’ alla regolamentazione vigente. Alcuni clienti sono rimasti interessati da tale disservizio causato da una terza parte. Il meccanismo di protezione di Dazn per assicurare la continuita’ del servizio si e’ attivato ed inoltre il team tecnico ha prontamente indivuato il problema e posto in essere le azioni correttive indispensabili che hanno permesso il graduale ripristino del servizio”.

La Lega di serie A, a quanto apprende l’Agenzia Agi, interviene sul caso Dazn. Nel corso delle comunicazioni iniziali dell’assemblea odierna, il presidente Luigi De Siervo ha informato i club di aver inoltrato una comunicazione formale manifestando la propria dura presa di posizione sui disservizi accaduti ieri in occasione della partita Inter-Napoli, relativi al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.