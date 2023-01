Gli utenti della Circumvesuviana, il servizio ferroviario che collega diverse città della Campania, sono nuovamente alle prese con problemi legati agli spostamenti. L’Ente Autonomo Volturno, che gestisce la linea vesuviana, ha comunicato che le “avverse condizioni atmosferiche” hanno causato la chiusura temporanea della fermata di Moregine per la salita e la discesa dei passeggeri. La società ha assicurato che saranno forniti aggiornamenti sulla situazione, ma intanto i viaggiatori si trovano costretti a cambiare i propri piani e a cercare alternative per raggiungere la loro destinazione. Questo è solo l’ultimo di una serie di problemi che hanno colpito la Circumvesuviana negli ultimi mesi, causando non poche difficoltà per gli utenti del servizio.

La situazione è particolarmente grave in un periodo in cui la mobilità è già fortemente limitata a causa della pandemia, e in cui molte persone dipendono dai mezzi pubblici per recarsi al lavoro o per sbrigare commissioni. È fondamentale che l’Ente Autonomo Volturno faccia il possibile per ripristinare al più presto il regolare funzionamento della Circumvesuviana.