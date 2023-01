Il processo per omicidio preterintenzionale nei confronti di Angelo Graziano, 34 anni, residente a Montefusco ma domiciliato a San Giorgio del Sannio, si è aperto oggi dinanzi alla Corte di assise. Graziano è accusato di essere responsabile del decesso di una paziente di 54 anni, morta il 25 marzo 2021. Sette persone si sono costituite parti civili, tra cui la paziente, assistita dall’avvocato Stefano Pescatore, e gli eredi e i congiunti della vittima, rappresentati dall’avvocato Cinzia Capone.

Graziano è anche accusato di truffa, lesioni aggravate nei confronti di numerose persone e esercizio abusivo della professione medica. Durante l’interrogatorio di garanzia, Graziano ha spiegato di aver praticato infusioni endovenose, in gran parte palliative, su indicazione di un medico tedesco che li aveva visitati in Italia. Secondo gli inquirenti, Graziano avrebbe esercitato l’attività medica in modo abusivo nell’ambulatorio nella città del Medio Calore, causando la morte della paziente. La prossima udienza è fissata per il 22 febbraio.