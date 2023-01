Due tragedie sfiorate a Napoli per il maltempo. A piazza Cavour un grosso albero è caduto su due vetture ed un motorino in sosta lungo la carreggiata invadendo gran parte delle carreggiate: solo per un caso non ci sono conseguenze peggiori. Notevoli le ripercussioni sul traffico cittadino. Un passante è rimasto lievemente ferito. E grandissima paura a via Aniello Falcone, al Vomero, dove c’è stato il crollo parziale di una impalcatura installata sulla facciata di uno stabile dove si stavano effettuando dei lavori. Anche qui solo per un miracolo non si è verificata un’autentica tragedia. La strada è immediatamente chiusa e sono avviate le opere di rimozione della struttura crollata da parte dei pompieri e della ditta privata che stava effettuando le opere.

Il presidente della quinta Municipalità, Clementina Cozzolino, ha comunicato che le condizioni meteo non hanno permesso interventi di messa in sicurezza per la parte di struttura che è ancora pericolante e che sarà difficile farli anche oggi. Nelle more della riapertura al traffico veicolare, l’Anm ha attivato la navetta sostitutiva della funicolare di Chiaia con percorso alternativo da via Tasso, fino a largo Europa, poi a destra per via Cilea, via Preti, via Cimarosa, e ritorno per via Cilea.