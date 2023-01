Un caso di violenza domestica in cui un uomo di 33 anni di Sant’Antimo ha violato un divieto di avvicinamento emesso dal tribunale di Napoli Nord e ha picchiato e violentato la sua ex fidanzata di 32 anni di Aversa. La donna aveva denunciato l’uomo due volte ai carabinieri di Grumo Nevano e aveva ottenuto il provvedimento restrittivo, ma l’uomo non si è arreso e ha continuato a perseguitare e aggredire la vittima.

La violenza domestica è un problema grave che colpisce molte donne in tutto il mondo. Nonostante i provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità, molti aggressori riescono a eludere la giustizia e a continuare a perseguitare le loro vittime. In questo caso, è stato l’intervento tempestivo dei carabinieri a permettere l’arresto dell’aggressore e a proteggere la vittima.

E’ importante che le vittime di violenza domestica sappiano che ci sono risorse disponibili per loro e che non devono esitare a chiedere aiuto. E’ anche importante che le autorità e la società in generale prendano seriamente questo problema e facciano tutto il possibile per proteggere le vittime e perseguire gli aggressori.