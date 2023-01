La proroga dell’allerta meteo di livello giallo in Campania fino alle 12 di domani è decisa dalle autorità competenti a seguito delle previsioni meteorologiche che indicano la possibilità di forti temporali, venti forti di origine nord-occidentale con rinforzi e possibili raffiche, e mareggiate lungo le coste esposte. Questi fenomeni potrebbero causare diversi rischi per la popolazione e per l’ambiente, come ad esempio il rischio idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni a causa della saturazione dei suoli.

Si possono verificare fenomeni come ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e di quelli al pian terreno, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, tracimazioni dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con coinvolgimento delle aree depresse, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con conseguente inondazione delle aree limitrofe, caduta di massi in diverse zone del territorio, e occasionali frane legate a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili anche senza nuove precipitazioni.

Per questo motivo è importante prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità e seguire attentamente le eventuali disposizioni di sicurezza. In caso di emergenza, non esitate a contattare i servizi di soccorso e di protezione civile.