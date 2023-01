La chiusura del reparto Covid all’interno del Ruggi d’Aragona di Salerno è un importante passo verso la normalità che tanto si desidera dopo anni di dura lotta contro il virus. I 14 posti letto sono liberati e destinati alle degenze ordinarie, grazie alla situazione epidemiologica che attualmente è più tranquilla. La riapertura del reparto di Malattie Infettive con 14 posti letto per pazienti non Covid e 5 posti letto in day hospital rappresenta un ritorno alla normalità, che consentirà alla struttura ospedaliera di riappropriarsi delle proprie strutture e di offrire servizi ai pazienti che ne hanno bisogno.

Tuttavia, è importante che non ci si abbassi la guardia. La storia del Covid ci ha insegnato che la situazione può cambiare rapidamente e che bisogna essere pronti a fronteggiare eventuali emergenze future. Ecco perché è necessario continuare a potenziare servizi e personale, in modo da essere pronti a reagire in qualsiasi momento.

In ogni caso, la chiusura del reparto Covid al Ruggi d’Aragona di Salerno rappresenta un segnale positivo e una speranza per tutti coloro che desiderano vedere il mondo tornare alla normalità. La lotta contro il Covid-19 è ancora lunga, ma ogni passo verso la normalità è un passo importante e significativo.