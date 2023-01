Notte di terrore a Portici. Un uomo a bordo di una Jeep di colore nero ha causato puro caos nella città, correndo ad altissima velocità e danneggiando diverse auto in sosta in diversi punti della strada. La scena è stata testimoniata da numerosi cittadini che hanno assistito alla distruzione causata dal conducente fuori controllo. La situazione è diventata ancora più incandescente quando alcuni abitanti della zona hanno deciso di inseguire il folle automobilista, rischiando addirittura di linciarlo. Tuttavia, l’uomo è riuscito a darsi alla fuga, scomparendo nel nulla.

La polizia è subito allertata e ha avviato un’indagine per cercare di identificare il responsabile e capire cosa abbia spinto l’uomo a compiere questo gesto insensato. La paura e l’incertezza hanno preso il sopravvento tra la popolazione, che si chiede se e quando questa persona pericolosa sarà catturata. I danni causati alle vetture sono ingenti e molti proprietari sono rimasti senza mezzo di trasporto. La notte di follia a Portici è ancora oggetto di discussione e i residenti chiedono maggiore sicurezza e controllo delle strade.

La polizia sta continuando le sue indagini e spera di poter prendere presto in custodia il responsabile, per garantire la pace e la sicurezza della comunità. Si invita chiunque abbia informazioni o testimonianze riguardo questo episodio a segnalarle alle autorità competenti, per aiutare nella cattura del soggetto in questione.