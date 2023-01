L’incidente stradale che ha causato la morte di Andrea Auletta, un giovane di 31 anni originario di Santa Maria Capua Vetere, è avvenuto ieri sull’autostrada A14 nei pressi di Modugno, in provincia di Bari. Secondo le informazioni raccolte sul luogo dell’incidente, la vittima era alla guida del suo furgoncino adibito al trasporto di farmaci quando ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato ed è finito contro il guard-rail. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Bari e Bitonto, in direzione nord, intorno alle 13:30. Fortunatamente, non sono coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono subito giunti gli agenti della Polstrada, i vigili del fuoco e il personale del 118, ma purtroppo per il giovane casertano non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Questo tragico incidente dimostra ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della necessità di rispettare le regole del codice della strada per prevenire questi tragici eventi. La famiglia e gli amici della vittima sono nei nostri pensieri in questo momento difficile.