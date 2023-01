La notizia di una rapina violenta avvenuta ieri sera a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta, ha scosso la comunità locale. Secondo le informazioni fornite dalle autorità, un uomo di 40 anni e una donna di 37 anni sono stati arrestati per aver commesso la rapina. La vittima della rapina, una donna di 46 anni, è stata avvicinata dai due rapinatori che l’hanno minacciata chiedendole dei soldi. Quando la donna ha rifiutato di consegnare i soldi, i due l’hanno scaraventata a terra e l’hanno presa a calci. Nonostante la violenza, i rapinatori sono riusciti a portare via solo 30 euro.

La vittima, in cerca di aiuto, ha incontrato una pattuglia del Nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Bagnoli, raccontando loro del pestaggio subito. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i due rapinatori sono stati rintracciati e arrestati nei pressi del luogo della rapina. Questo episodio di violenza ha scatenato la preoccupazione della comunità locale, che chiede maggiore sicurezza e controllo del territorio. Le autorità hanno dichiarato che stanno indagando sul caso e che stanno facendo il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini. Inoltre, i due arrestati saranno processati per la loro azione criminale.