Tentato omicidio a Mercogliano. Alle 7,00 circa di ieri mattina in via Nazionale Torrette è finito accoltellato da persona ancora ignota un giovane del 2002, R.B., incensurato, di Torelli di Mercogliano, che, soccorso presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati, è in condizioni molto gravi ed è dichiarato in pericolo di vita. Avrebbe avuto anche un arresto cardiaco nel corso dei concitati momenti di soccorso. Colpito da tre fendenti, alla gola, all’addome e alla schiena, è sottoposto ad intervento chirurgico. La Squadra Mobile della Questura di Avellino ha già chiarito la dinamica del ferimento. L’aggressione è avvenuta nei pressi di una cornetteria sempre aperta e abitualmente frequentata da giovanissimi di rientro dalle feste.

Sarebbero ad un punto di svolta le indagini della Squadra Mobile della Questura per individuare i responsabili che hanno ridotto in fin di vita il 20enne di Mercogliano accoltellato poco prima delle sette a Torrette di Mercogliano, alle porte del capoluogo Irpino. Gli investigatori avrebbero individuato i responsabili dell’aggressione: sarebbero due fratelli, entrambi residenti a Mercogliano, con precedenti penali, che avrebbero avuto un diverbio con la vittima e i suoi amici nelle ore precedenti all’interno di un locale dove festeggiavano il Capodanno.