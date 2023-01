Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri della caserma di Acerra sono intervenuti in Via de Gasperi a seguito di un segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto, gli agenti hanno rinvenuto quattro bossoli calibro 12 e constatato che la vetrata di un bar presente sulla strada era colpita dai proiettili. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e la matrice del gesto criminale. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni a persone. La zona è transennata e gli investigatori hanno effettuato i rilievi del caso per raccogliere eventuali tracce utili alle indagini.

Si attendono maggiori dettagli sull’accaduto e si spera che gli autori del gesto criminale possano essere individuati e perseguiti secondo la legge. Il fenomeno della criminalità organizzata e degli spari in città rappresenta un grave problema per la sicurezza dei cittadini e le autorità competenti devono fare il possibile per combatterlo.