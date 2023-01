Primato per il capoluogo partenopeo, che si posiziona in testa ad altre città italiane sul social con 17 miliardi di views, seguita da Roma (11 miliardi) e Milano (3 miliardi)

L’hashtag #milano con i suoi 39 milioni di contenuti condivisi, scavalca le beniamine Roma e Napoli, che si classificano rispettivamente al 2º e 3º posto nella classifica delle città più citate su Instagram. Non ci riesce però su Tik Tok dove la capitale partenopea con la sua bellezza e il suo brio si pone in testa perfino alle città d’arte, tanto amate dai turisti, Firenze e Venezia, dietro con 1 miliardo e 980 milioni di views.

In effetti, all’origine di questo boom social che vede l’Italia protagonista c’è, senz’altro, l’importanza che ha assunto la pratica del turismo culturale. Al quanto ironico, per noi italiani, abituati a sentirci dire “la cultura non paga”, scoprire che in realtà, negli ultimi anni il viaggio di tipo di culturale è diventato il principale traino del settore turistico.

Come è anche confermato, infatti, dal portale GlobeNewswire l’industria del cultural tourism, che ha sfiorato la quota dei 5 miliardi nel 2021, è destinata a raggiungere i 12 miliardi di fatturato entro il 2028. Inoltre, stando ad un approfondimento del Future Market Insights pare che l’Europa si confermi la culla di questa tendenza turistica. La bellezza e la varietà delle capitali europee, tramutata in merce di scambio da un settore che tende al più all’arricchimento economico che a quello culturale, detiene la quota di maggioranza dell’industria e come stimato da Technavio nei prossimi 5 anni ne rappresenterà circa la metà dei guadagni totali. L’Italia, tra le mete principali, sarà protagonista di questa crescita, in cui noi ci auguriamo di vedere sempre in testa la città di Napoli, con la sua tradizione e le sue mille storie da offrire.