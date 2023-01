Un altro incidente ferroviario si è verificato ieri lungo la linea della Circumvesuviana, questa volta all’altezza di Pozzano, nei pressi di Castellammare di Stabia. Il treno, mentre entrava in stazione, è uscito dai binari e ha terminato la sua corsa fuori dalla strada ferrata. Le cause dell’incidente sono al momento sconosciute e sono in corso indagini per determinarle. Fortunatamente, non ci sono feriti tra i passeggeri e il personale del treno. L’Eav, società che gestisce il servizio ferroviario, ha istituito un servizio automobilistico sostitutivo per i passeggeri tra Castellammare e Vico Equense, mentre i treni diretti a Sorrento sono fatti tornare al terminal di Porta Nolana.

Questo incidente aggiunge un’altra voce alla lunga lista di problemi che affliggono il sistema ferroviario della Campania e solleva ancora una volta la questione della sicurezza e della manutenzione delle infrastrutture. E’ importante che le autorità preposte indaghino prontamente sull’accaduto per garantire che simili incidenti non si verifichino in futuro e che i passeggeri possano viaggiare in sicurezza.