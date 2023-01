L’azienda Eav che gestisce il trasporto pubblico sulla tratta Castellammare-Vico Equense ha risposto ai recenti problemi registrati da un servizio autobus sostitutivo che ha lasciato i passeggeri a piedi. La nota stampa rilasciata dall’azienda afferma che il servizio sostitutivo non è gestito direttamente da Eav, ma da una ditta privata esterna che ha vinto una gara regolare. L’incidente è avvenuto alle 13.15 di ieri quando il bus era appena partito da Vico Equense. Alcuni ragazzi hanno azionato violentemente la maniglia di emergenza della porta del bus, causando l’arresto automatico del veicolo per motivi di sicurezza. Per evitare inconvenienti, un secondo bus è intervenuto subito dopo, recuperando i viaggiatori e portandoli a Castellammare. Il primo bus ha ripreso la corsa dopo 10 minuti di reset della centralina della porta.

L’azienda ha inoltre risposto alla notizia di un presunto incendio del carro attrezzi che ha trainato il bus guasto, descrivendolo come “completamente falso” e una “burla inopportuna”. Inoltre, l’incidente non ha causato alcuna soppressione del servizio.