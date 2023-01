Un terribile incidente stradale ha avuto luogo nella notte tra il 27 e il 28 gennaio sulla Firenze-Pisa-Livorno all’altezza di Vicarello, in provincia di Livorno, a causa della presenza improvvisa di un cinghiale sulla carreggiata. Un’auto che viaggiava con cinque giovani a bordo ha dovuto evitare il cinghiale, ma ha purtroppo terminato la sua corsa contro il guardrail. Tre dei giovani presenti nell’auto hanno subito ferite, per fortuna solo lievi, e sono trasportati subito in ospedale per le cure del caso. Il conducente dell’auto, un giovane di 22 anni di San Miniato, ha fatto del suo meglio per evitare l’animale, ma si è accorto della sua presenza solamente all’ultimo momento. Questo ha reso necessaria una brusca manovra, che purtroppo ha portato all’impatto contro il guardrail.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i volontari della Svs con il medico del 118 e quelli della Misericordia di Cenaia, che hanno prestato soccorso ai feriti e li hanno trasportati all’ospedale più vicino. Questo incidente dimostra ancora una volta la necessità di maggiore attenzione da parte degli automobilisti durante i viaggi notturni, soprattutto in zone rurali dove gli animali selvatici possono rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale.

L’incidente di Vicarello ci ricorda che è sempre importante prestare attenzione alla guida, soprattutto in condizioni difficili come quelle notturne o in presenza di animali selvatici sulla carreggiata. Prendere precauzioni come mantenere una velocità adeguata, tenere gli occhi aperti e la mente sveglia, e essere pronti a reagire rapidamente in caso di emergenza, può fare la differenza tra la vita e la morte.