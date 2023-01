Buone notizie in arrivo dalla Cina, è stato registrato un calo nel numero delle infezioni Covid. Almeno così riferisce l’ultimo bollettino del Cdc, il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie. Nonostante le notizie sulla nuova ondata arrivate in Europa agli inizi di dicembre, la crisi dei contagi è stata sedata grazie alla ferrea politica cinese di ‘tolleranza zero’.

Finora non sono state registrate nuove varianti dal 12 dicembre scorso, e anche il numero di decessi ed infezioni è in calo. Possiamo interpretarlo come un segno della Pandemia ormai giunta al termine?