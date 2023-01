L’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” segnala un nuovo caso di violenza all’interno di un ospedale, questa volta a Villa dei fiori ad Acerra. La ricostruzione dell’associazione sostiene che una famiglia di sette persone ha accompagnato un ragazzino non ancora maggiorenne che soffriva di dolori addominali e conati di vomito nella struttura sanitaria. Dopo essere invitata ad aspettare il proprio turno, la famiglia ha aggredito due infermieri e l’equipaggio del 118 che si trovavano lì per il trasporto di un paziente. L’associazione ha diffuso anche le foto dell’incidente sulla sua pagina Facebook.

Questo episodio è un ulteriore esempio della crescente violenza negli ospedali e dimostra la necessità di rafforzare la sicurezza in queste strutture. Il ministro dell’Interno ha promesso rinforzi per prevenire le aggressioni, ma questi casi continuano ad accadere. È importante che le autorità prendano provvedimenti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti e per punire coloro che commettono atti violenti all’interno degli ospedali.