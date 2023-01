Probabilmente una fuga di gas o forse un corto circuito. Due appartamenti al parco Schiano, alla quarta traversa di via Libertà a Portici, sono finiti avvolti dalle fiamme. L’incendio, poco dopo le 21, quando all’interno degli appartamenti c’erano i residenti. I vigili del fuoco hanno faticato non poco per soccorrere una donna disabile all’ultimo piano della palazzina. Le fiamme sono divampate al quarto piano dell’edificio per poi estendersi anche agli appartamenti adiacenti e a quelli dei piani superiori.

Nei due condomini coinvolti abitano circa duecento persone e le operazioni di evacuazione

sono state complicate in quanto le scale sono subito rimaste invase dal fumo. Ventisei persone sono costrette a ricorrere alle cure dei medici per principi di intossicazione da fumo e sono trasportate con autoambulanze agli ospedali “Del Mare” di Napoli e “Maresca” di Torre del Greco. Salvati anche dieci cani presenti negli appartamenti.