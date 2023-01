Situazione bollente a Casal di Principe, un immobile abusivo – dichiarato da una sentenza definitiva – ha costretto due famiglie ad abbandonare le loro case. I cittadini sono insoddisfatti del sindaco, Renato Natale, perché non hanno sentito che ha fatto abbastanza per proteggere loro e le loro case. Il sindaco ha però l’obbligo di eseguire le ordinanze di demolizione, ma negli ultimi anni si è battuto contro la demolizione delle prime case a Casal di Principe, dove moltissime case sono costruite senza alcun tipo di vincolo paesaggistico o sismico e senza piani regolatori pubblici. La camorra ha avuto un ruolo dominante nella scelta dei sindaci e degli assessori in quel periodo. Non sono mancate le minacce oltre alle accuse contro il primo cittadino.

Questa situazione rappresenta una sfida per il sindaco e per la comunità che vive a Casal di Principe, ma anche un’opportunità per affrontare i problemi del passato e costruire un futuro più sicuro e stabile per tutti.