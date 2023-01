L’operazione ad ampio raggio condotta dai carabinieri a Mugnano di Napoli ha portato all’arresto di 4 persone, tra cui un uomo di 46 anni, suo figlio di 23 anni e sua moglie di 42 anni. La prima perquisizione dell’abitazione ha permesso di sequestrare 4.495 euro in contanti e 100 grammi di hashish. Tuttavia, solo due giorni dopo, i carabinieri hanno effettuato una nuova perquisizione nella stessa abitazione e hanno arrestato anche il figlio dell’uomo, un 23enne incensurato, e la moglie 42enne per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Durante la seconda perquisizione, i carabinieri hanno trovato ulteriori 800 euro in contanti e due borse contenenti 600 dosi tra hashish e marijuana per un peso complessivo di un chilo e mezzo. Inoltre sequestrato una busta contenente 5 panetti di hashish da 500 grammi, 16 proiettili calibro 38 special, due dispositivi conta banconote e una bilancia elettronica.

La quantità di droga e denaro sequestrati durante l’operazione indica che la famiglia in questione era coinvolta in un’attività di spaccio di droga su larga scala. I carabinieri stanno continuando le indagini per identificare eventuali complici e clienti della famiglia.

La droga e il denaro sequestrato sono inviati per ulteriori analisi e la famiglia arrestata è attualmente in custodia cautelare in attesa di processo. Questa operazione dimostra l’impegno della polizia nella lotta contro il traffico di droga e il crimine organizzato nella zona di Mugnano di Napoli.