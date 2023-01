La Legge di Bilancio ha introdotto una nuova Definizione agevolata, chiamata Rottamazione quater, per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Inoltre, i debiti ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia sono anch’essi rottamabili. L’adesione può avvenire solo online attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione sul loro sito internet.

Ci sono due modalità alternative per presentare la domanda: attraverso un’area riservata utilizzando le credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi, oppure in un’area pubblica compilando un apposito modulo e allegando la documentazione di riconoscimento. Dopo la presentazione della domanda, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate, a meno che non ci sia già stato un primo incanto con esito positivo. Inoltre, eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda resteranno in essere. Inoltre, il contribuente non sarà considerato inadempiente per i debiti “definibili” e potrà ottenere il documento unico di regolarità contributiva (DURC).