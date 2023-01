I Carabinieri della Compagnia Napoli-Stella hanno sequestrato 25 chili di carne in una macelleria islamica e hanno sanzionato il titolare con una contravvenzione da 2.500 euro a causa di gravi carenze igienico-sanitarie, strutturali e documentali riscontrate durante un servizio di controllo nell’area della stazione ferroviaria di Piazza Giuseppe Garibaldi. Inoltre, i militari hanno chiuso l’attività e hanno trovato prodotti alimentari come polli, tacchini e interiora di animali conservati in condizioni non regolari.

In un altro negozio di alimentari in Corso Novara, il proprietario è denunciato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro per la presenza di due lavoratori “in nero” e l’attività è sospesa con una sanzione di 32.000 euro. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno effettuato controlli su 15 veicoli e 98 persone.