Il mercato internazionale dei prodotti raffinati ha subito un calo nella settimana appena trascorsa, influenzando anche i prezzi consigliati in Italia. Tuttavia, nonostante il calo dei prezzi internazionali, i prezzi alla pompa sono continuati a salire a causa degli aumenti dei prezzi consigliati. Alcune compagnie petrolifere, come Q8, hanno deciso di ridurre i prezzi consigliati di benzina e gasolio di un centesimo al litro, ma le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa sono ancora alte. La benzina self-service è venduta a una media di 1,880 euro al litro, mentre il diesel è venduto a 1,922 euro al litro. La benzina servita è venduta a 2,017 euro al litro e il diesel a 2,059 euro al litro. I prezzi per il GPL servito sono di 0,781 euro al litro, mentre il metano servito è venduto a 2,120 euro al kg e il Gnl a 2,597 euro al kg.

I prezzi su autostrade sono leggermente più alti rispetto alle medie nazionali, con benzina self-service venduta a 1,952 euro al litro e diesel a 1,992 euro al litro. Nonostante i prezzi siano ancora alti, le indagini continuano per capire le cause del calo delle quotazioni internazionali e l’impatto sui prezzi italiani.