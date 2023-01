L’aumento dei prezzi dei carburanti e della benzina in Italia non è una novità, ma l’annuncio dello sciopero dei benzinai e l’aumento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati hanno portato ad un ulteriore rialzo dei prezzi consigliati. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, le maggiori compagnie petrolifere come Eni, Q8 e IP hanno deciso di aumentare i prezzi consigliati di benzina e gasolio di alcuni centesimi al litro. Ciò ha comportato un aumento delle medie nazionali dei prezzi alla pompa, che ora si posizionano a 1,84 euro/litro per la benzina e 1,89 euro/litro per il gasolio.

Questo rialzo dei prezzi ha un impatto significativo sui consumatori, soprattutto in un momento di difficoltà economica come quello attuale. Molti cittadini si trovano costretti a sostenere costi sempre più alti per il carburante, compromettendo il loro bilancio familiare e rendendo più difficile per loro affrontare le spese quotidiane.