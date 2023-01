“È inconcepibile che milioni di abbonati Dazn, durante Inter Napoli, abbiano dovuto perdere diversi minuti di partita per l’ennesimo disservizio. La Lega calcio è chiamata a tutelare i consumatori legali, altrimenti avremo tanti pirati in più”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Non è la prima volta che Dazn offre disservizi agli abbonati e addirittura lo fa mentre aumenta il prezzo del servizio. Il calcio è la settima industria del Paese e si regge soprattutto sui diritti televisivi che necessitano di un servizio ineccepibile per gli utenti. Nel mentre chiediamo alla Lega e a Dazn dì intervenire – conclude Antoniozzi – rivolgiamo l’invito alla FIGC affinché garantisca rispetto delle regole, riforme e sanzioni adeguate contro i cori razzisti e le discriminazioni territoriali”.

Anche ieri infatti molti utenti hanno segnalato il problema. Almeno il 90% degli utenti non è riuscito a vedere i primi minuti della sfida che poi si è conclusa con la prima sconfitta del Napoli in campionato.