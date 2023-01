Chi è titolare di un’utenza elettrica ad uso domestico residenziale, ma non ha un televisore in nessuna delle abitazioni in cui è attivata l’utenza intestata, può chiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai per l’anno in corso. Altre categorie che possono chiedere l’esenzione sono: anziani over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro, invalidi civili degenti in un casa di riposo, militari delle Forze Armate Italiane, militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato, agenti diplomatici e consolari e rivenditori e negozi in cui sono riparate TV. La richiesta di esenzione è da fare entro il 31 gennaio 2023 per essere esentati per l’intero anno, oppure entro il 30 giugno 2023 per essere esentati per il secondo semestre 2023.

La richiesta può essere fatta utilizzando l’applicazione web del sito dell’Agenzia delle Entrate, rivolgendosi a un intermediario abilitato (Caf, commercialisti), inviando una raccomandata all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate o inviando una Pec munita di firma digitale del richiedente alla Rai.