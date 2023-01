Un incidente stradale ha coinvolto un camion per la raccolta dei rifiuti a Cervinara ed ha causato non solo danni al veicolo ma anche alla campagna circostante. Il conducente del camion, fortunatamente, non ha riportato conseguenze gravi ma solo lievi contusioni. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti e saranno determinate attraverso un’indagine. Nel frattempo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti per recuperare il mezzo ribaltato e rimetterlo sulla strada. L’intervento è risultato complesso e ha richiesto il supporto di un’autogru. La situazione è però gestita rapidamente per evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza della zona.

I danni al camion sono tuttavia ingenti e il mezzo è dichiarato inutilizzabile. Intanto la raccolta dei rifiuti nella zona è momentaneamente sospesa mentre si attende l’arrivo di un nuovo mezzo per proseguire l’attività. L’incidente ha causato anche una chiusura temporanea della strada per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine.