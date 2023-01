Un furgoncino della frutta si è ribaltato questo pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterrano, nei pressi dello svincolo di Petina. Fortunatamente, i due occupanti del veicolo, entrambi di origine calabrese, sono rimasti feriti in modo non grave e sono trasportati all’ospedale di Polla per essere curati. Il ribaltamento del furgoncino ha causato la dispersione di arance sulla carreggiata in direzione nord, ma i tecnici dell’Anas, insieme alla Polizia stradale e al personale del 118, sono intervenuti prontamente per rimuovere la frutta e ripulire l’asfalto. Nonostante l’incidente, il traffico non ha subito grandi disagi.

E’ importante sottolineare come gli incidenti stradali possono causare danni non solo alle persone coinvolte ma anche all’ambiente e alla circolazione stradale. E’ quindi fondamentale che tutti i conducenti rispettino le regole del codice della strada e mantengano la massima attenzione alla guida per evitare situazioni pericolose.