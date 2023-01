Il Capodanno caratterizzato dalla presenza di un esteso anticiclone centrato sull’Africa settentrionale che ha portato temperature miti su tutta l’Italia meridionale. In Campania, per tutto il 1 gennaio 2023, i venti sono deboli con calme totali e l’umidità è risultata molto elevata con la formazione di nebbie più dense e persistenti lungo i litorali del Golfo di Napoli. Si sono quindi create condizioni favorevoli al ristagno degli inquinanti, soprattutto le polveri sottili. Di conseguenza, il forte incremento di emissioni di polveri sottili causato dagli articoli pirotecnici utilizzati soprattutto la notte di Capodanno, in assenza di processi di diffusione e dispersione degli inquinanti, ha causato un fenomeno di forte inquinamento nelle prime ore dell’anno nuovo, con un picco di concentrazione oraria di Pm10 di ben 3.160 microgrammi per metro cubo registrato alle ore 2 dalla stazione di monitoraggio di Napoli-Ferrovia.

La stessa stazione ha rilevato ieri una media giornaliera di Pm10 pari a 467 microgrammi per metro cubo (il limite giornaliero è 50 microgrammi). Lo ha reso noto l’Arpa Campania. Nelle ore successive, con modeste emissioni a causa della giornata festiva, le concentrazioni di Pm10 sono diminuite, ma il bilancio del 1 gennaio è che pressoché tutte le stazioni della rete di monitoraggio regionale hanno superato il limite di 50 microgrammi per metro cubo, con valori superiori a 60 microgrammi nelle aree rurali e a 200 nell’area metropolitana di Napoli.