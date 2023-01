Il fenomeno della droga tra i giovani è un problema sempre più preoccupante e difficile da combattere. La storia di questo adolescente di 15 anni, scoperto dai Carabinieri mentre circolava per le strade di Boscoreale con marijuana e hashish, è solo l’ultimo esempio di come la droga stia infiltrandosi sempre più tra i giovani. Il ragazzo, che compirà 16 anni il prossimo mese, è denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio e dovrà rispondere anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale perché, alla vista dei carabinieri, ha tentato di fuggire aggredendoli. Il tentativo di fuga è fallito e il ragazzo è finito bloccato e trovato in possesso di 14,3 grammi di marijuana e 2 di hashish. I Carabinieri hanno inoltre trovato 80 euro nelle sue tasche, ritenuti frutto di attività illecita.

La droga è una minaccia per la salute e il futuro dei giovani e deve essere affrontata con decisione e determinazione. È importante che i genitori, gli insegnanti e le autorità si uniscano per combattere questo fenomeno e sensibilizzare i giovani sui pericoli della droga. In questo caso il ragazzo è riaffidato ai familiari, ma è importante che sia seguito e aiutato a superare questa situazione difficile e a prendere la giusta direzione per la sua vita.