La cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro ha suscitato reazioni contrastanti nella comunità di Napoli. Mentre alcune persone esultano per la cattura di uno dei crimini più ricercati d’Italia, altre sono preoccupate per la nuova moda discutibile che sta spopolando nella città. Pare che alcuni commercianti stiano utilizzando i social per vendere giacconi e altri capi di abbigliamento in stile “Matteo Messina Denaro”. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha denunciato questa tendenza attraverso i suoi canali, sottolineando che ciò che dovrebbe essere motivo di vergogna sta diventando un simbolo di tendenza. Ha detto che “le vittime e gli eroi invece non vanno di moda” e che questa nuova moda è offensiva per le vittime della mafia e per coloro che hanno lottato contro la criminalità organizzata.

Borrelli ha anche segnalato che alcuni negozi hanno messo in vendita capi di abbigliamento per assomigliare a Messina Denaro, e alcuni stanno anche promuovendo questi capi per bambini. Questa moda discutibile è un segno della cultura dell’eroizzazione della criminalità organizzata che ancora esiste in alcune parti della Campania.

E’ importante che la società rifiuti questo tipo di cultura e che invece celebri e onori le vittime e gli eroi che hanno combattuto contro la criminalità organizzata. La cattura di Messina Denaro è un importante passo nella lotta contro la mafia, ma dobbiamo continuare a lavorare per eliminare l’influenza della criminalità organizzata dalla nostra società e non celebrarla.