Il sito dell’Inps ha fornito istruzioni per i lavoratori autonomi e i professionisti che, nonostante abbiano presentato la domanda per il bonus di 200 euro entro il 30 novembre, non hanno ricevuto nulla. Fino al 19 aprile, questi individui possono presentare un’istanza di riesame per verificare le motivazioni alla base del rifiuto della domanda.

Per presentare l’istanza di riesame, i lavoratori autonomi e i professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere titolari di partita IVA attiva al 1° novembre 2020;

aver conseguito ricavi o compensi non superiori a 50.000 euro nell’anno 2019;

aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi del 33% nel secondo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, oppure nel terzo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Inoltre, i lavoratori autonomi e i professionisti devono accertarsi di aver fornito tutti i documenti richiesti nella domanda originaria e di aver rispettato i termini per la presentazione della stessa. Coloro che soddisfano questi requisiti possono procedere con l’istanza di riesame attraverso il portale dell’Inps, dove possono verificare le motivazioni del rifiuto della domanda.

Si raccomanda di verificare attentamente i requisiti e di fornire tutta la documentazione richiesta per evitare ulteriori rifiuti o ritardi nell’erogazione del bonus.