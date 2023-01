Il Bonus Pos è una misura che potrebbe essere introdotta per aiutare i commercianti a compensare i costi delle commissioni sui pagamenti con carta di credito o di debito. L’idea sarebbe di offrire un credito d’imposta del 30% sulle commissioni sostenute, che potrebbe essere utilizzato per compensare i debiti fiscali del mese successivo. Questo bonus non sarebbe cumulabile con il reddito e non potrebbe essere inserito nell’Irap. Il calcolo del bonus sarebbe effettuato ogni mese sulla base della documentazione inviata dall’ente che fornisce il Pos e sarebbe verificato dall’Agenzia delle Entrate.

Questa misura potrebbe essere un aiuto significativo per i commercianti che, con l’aumento dei pagamenti elettronici, sono soggetti a costi sempre più elevati per le commissioni sulle transazioni con carta di credito o di debito.