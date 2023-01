A partire da febbraio sarà attivo un sistema telematico per richiedere il “bonus patenti”. Questo contributo è destinato a giovani tra i 18 e 35 anni che vogliono ottenere patenti per guida di veicoli industriali o la Carta di Qualificazione del Conducente. La piattaforma sarà disponibile per le autoscuole a partire dal 6 febbraio e per l’utenza a partire dal 13 febbraio. Il contributo copre l’80% della spesa (massimo 2.500 euro) e può essere riconosciuto una sola volta.

Il fondo dedicato al “bonus patenti” è di 25,3 milioni di euro e riguarda il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2026. Per richiedere il contributo, è necessario registrarsi sulla piattaforma con le credenziali Spid, CIE o CNS e inserire le informazioni richieste. La piattaforma è disponibile all’indirizzo: https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/.