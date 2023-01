Il Bonus 500 euro per figli disabili è un sostegno economico mensile, destinato alle famiglie monoparentali con figli disabili a carico. Per ricevere il Bonus, è necessario che tali nuclei familiari abbiano uno o più figli disabili con una disabilità superiore al 60%. Inoltre, il genitore richiedente deve trovarsi in stato di disoccupazione oppure avere un reddito da lavoro dipendente inferiore a 8.145 euro annui o un reddito da lavoro autonomo inferiore a 4.800 euro all’anno. Il genitore deve possedere altri requisiti come la residenza in Italia, essere un cittadino italiano, comunitario o straniero con regolare permesso di soggiorno e possedere un ISEE inferiore a 3.000 euro, dal quale risulti la disabilità del figlio.

Inoltre, il Bonus è valido solo per i genitori che convivono con il figlio disabile e hanno la loro dimora abituale nello stesso Comune. La domanda per il Bonus può essere presentata dal 1° febbraio al 31 marzo. Il Bonus è versato dall’INPS direttamente al genitore che presenta la domanda. La cifra spettante varia da persona a persona e dipende dal numero di figli disabili a carico. Nello specifico, sono accreditati: 150 euro mensili per un figlio disabile; 300 euro al mese per 2 figli disabili; 500 euro mensili per 3 o più figli disabili.