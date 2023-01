Il Governo italiano ha recentemente introdotto un bonus da 1.800 euro per le mamme, ma questo sostegno non è destinato a tutte le donne, bensì solo a una categoria specifica. Il bonus è pensato per aiutare le donne senza lavoro, per cui la maternità rappresenta una sfida particolarmente ardua e per le quali è necessario fornire sostegno per l’acquisto di cibo, vestiti e il pagamento dell’alloggio per garantire il benessere del proprio figlio. È possibile anche utilizzare il bonus per pagare le tasse scolastiche e coprire i costi per eventuali corsi di formazione per il genitore nonché il sostentamento delle spese per effettuare i colloqui.

Per poter richiedere il sostegno, è necessario avere un reddito inferiore ai 17.747,58 euro e non aver richiesto altre agevolazioni dovute allo stato di maternità. La domanda può essere presentata al proprio comune di residenza entro i 6 mesi dalla nascita del bambino per cui si richiede il sostegno, tenendo presente che non deve essere subentrata la possibilità che il figlio sia dato in affidamento o adozione.