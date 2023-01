L’INPS ha chiarito con la circolare numero 127 del 16 novembre 2022 che coloro che hanno i requisiti per presentare domanda per il bonus di 150 euro (reddito non superiore a 20.000 euro nel 2021 e rispettano tutte le altre condizioni indicate nell’articolo 19 del Decreto Aiuti ter) possono farlo entro la scadenza del 31 gennaio 2023. Le categorie di coloro che possono presentare l’istanza per ottenere il bonus sono: dottorandi/e e assegnisti/e di ricerca, titolari di rapporti di collaborazione coordinativa e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, e lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che possiedono almeno 50 contributi giornalieri versati.

La domanda può essere presentata tramite i canali telematici dell’INPS, utilizzando le credenziali SPID di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi. In caso di difficoltà, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato per ottenere assistenza.